Общество

Четырем школам Пензенской области присвоили имена

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В среду, 29 апреля, на сессии Законодательного собрания Пензенской области депутаты приняли четыре законопроекта о присвоении общеобразовательным учреждениям имен выдающихся людей.

Пензенской школе № 75/62 присвоено имя Героя Советского Союза Андрея Мереняшева, погибшего в январе 1944 года в бою с фашистами. В 1974 году на здании Веселовской средней школы, где учился Андрей Мереняшев, была открыта мемориальная доска, а в 1988-м улица, на которой до войны жил герой, была переименована в улицу Мереняшева. На доме, где жил Андрей Иванович, тоже имеется мемориальная доска.

Школа № 56 теперь будет носить имя Героя Российской Федерации, летчика-космонавта Александра Самокутяева. Именно это учебное заведение окончил Александр Михайлович в 1987 году. В школе ежегодно организуются мероприятия к Всемирной неделе космоса, действует астрономический клуб, собрана большая экспозиция, посвященная Александру Самокутяеву. А самого космонавта депутаты решили в этот же день известить о том, что его именем названа школа, телеграммой.

Пензенской школе № 26 присвоено имя Героя Советского Союза легендарной летчицы Валентины Гризодубовой. В 1938 году Валентина Степановна командовала экипажем самолета АНТ-37 и вместе c Полиной Осипенко и Мариной Расковой осуществила беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток, установив мировой женский рекорд дальности полета. Во время войны она совершила около 200 боевых вылетов, в том числе 132 ночных.

«Присвоение средней общеобразовательной школе № 26 г. Пензы имени Героя Советского Союза Bалентины Степановны Гризодyбовой будет данью памяти великой летчице, чье имя тесно связано c нашим городом, послужит средством воспитания молодого поколения в духе патриотизма, чувства гордости за замечательных людей родного края», - подчеркнул министр образования Пензенской области Александр Воронков, представлявший законопроект депутатам.

Четвертым образовательным учреждением, получившем имя, стала школа № 1 города Белинского. Ей присвоено имя Виссариона Григорьевича Белинского - литературного и театрального критика, теоретика литературы и искусства, чьи детские годы прошли в Чембаре - так тогда назывался город Белинский.

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Гость||

Аэропорт уже с именем. Никто и не вспоминает

Гость||

Дело нужное, молодцы! Аж четыре законопроекта приняли, пора бы отдохнуть, да границы закрыты!

Гость||

Дело хорошее: дети должны воспитываться на примере известных людей

Гость||

А нет желания имя Терешковой присвоить?

Такой прогиб будет засчитан!

Гость||

Меня одну смущает факт, что Самокутяев вообще-то жив, как-то странно, называть школу именем живого человека.

Гость||

Долго ждать а прогнуться хочется

Гость||

12.22, памятник при жизни.

Гость||

Валенти́на Степа́новна Гризоду́бова (14 (27) апреля 1909, Харьков — 28 апреля 1993, Москва) — советская лётчица, полковник (1943), участница одного из рекордных перелётов, участница Великой Отечественной войны, первая женщина[1], удостоенная звания Героя Советского Союза (1938), Герой Социалистического Труда (1986). Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.

Улицы Гризодубовой есть в Москве[5], Владивостоке, Георгиевске, Екатеринбурге, Жуковском, Заволжье, Кургане, Новоалтайске, Новосибирске, Омске, Павлове, Смоленске, Ставрополе, Сузуне, Ростове-на-Дону, Якутске, Шарье (Костромская область), Грязи (Липецкая область), посёлке Петряевке (Нижегородская область), Ленинск-Кузнецке (Кемеровская область), Черемхово (Иркутской области).

В Москве на Кутузовском проспекте у входа в Московский научно-исследовательский институт приборостроения (дом 34, ныне Концерн радиостроения «Вега») 1 сентября 2000 года установлен памятник Гризодубовой работы скульпторов Салавата Щербакова и Фёдора Викулова.

В Пензе, возле здания ДОСААФ (ул. Коммунистическая, 30) 31 октября 2018 года открыт бюст В. С. Гризодубовой, скульптор Салават Щербаков.

В селе Имени Полины Осипенко (Хабаровский край) 2 июня 2016 года установлена мемориальная доска В. С. Гризодубовой.

Школа №185 города Москвы носит имя Валентины Степановны Гризодубовой. В школе открыт музей Валентины Степановны Гризодубовой[6].

В Москве на доме 44 по Ленинградскому проспекту, где она жила, установлена мемориальная доска.

В Кургане установлена мемориальная доска по адресу ул. Гризодубовой, 2б.

Имя Гризодубовой носит авиапредприятие ОАО «Лётные испытания и производство», расположенное в Жуковском.

Имя Валентины Гризодубовой было присвоено 103-му гвардейскому Красносельскому Краснознамённому военно-транспортному авиационному полку, который дислоцировался в Смоленске, но в октябре 2009 года был расформирован, а боевое знамя и исторический формуляр переданы на авиационную базу в Оренбурге.

В 2010 году в честь Гризодубовой была выпущена почтовая марка России.

24 сентября 1973 года, когда отмечалось 35-летие беспосадочного перелёта на самолёте АНТ-37 «Родина» по маршруту Москва — Дальний Восток, в селе Имени Полины Осипенко (Хабаровский край), на пересечении улиц Амгуньская и Школьная, открыт обелиск в честь женск

Гость||

А что так долго тянули с присвоением имён героев ВОВ? Аж 75 лет, очнулись, годится-то больше нечем, практически, кроме как событиями времен ссср!

Бордюры-то на предмет гордости не тянут, это не велосипеды и даже не часы, а большое свинство...

Гость||

Андре́й Ива́нович Мереня́шев (17 октября 1919 — 25 января 1944) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1944).

Мереняшев А. И., русский по национальности, родился в крестьянской семье. Окончив семь классов школы, в 1936 году призван в ряды РККА. Прошёл обучение на курсах младших лейтенантов, которые окончил в 1942 году[1].

С 1942 года, находясь в составе действующей армии, Мереняшев А. И. являлся командиром пулемётной роты 615-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии (38-я армия, Воронежский фронт). Капитан Мереняшев 26 сентября 1943 года одним из первых форсировал Днепр около села Вышгород и захватом плацдарма создал условия для переправы оставшихся подразделений полка[1].

10 января 1944 года Мереняшеву А. И. было присвоено звание Героя Советского Союза[1].

Погибшего 25 января 1944 года в бою Мереняшева А. И. захоронили в братской могиле села Федюковка Лысянского района Черкасской области[1][2].

Гость||

Гость писал(a):

Аэропорт уже с именем. Никто и не вспоминает
Это так для вывески ,ни кто ни какие названия в документах не менял.Наглости закопать фонтан Журавли на Пионерской ,что бы поставить там новую стелу Героям и снести в угоду попам стелу на Советской площади у них хватает,как и периодически принижать и оплёвывать достижения СССР.Одна показуха ,а реальности главное побольше бабла из страны и народа для себя любимых выжать.

Гость||

И чё? Без тебя не знали

Гость||

Алекса́ндр Миха́йлович Самокутя́ев (род. 13 марта 1970, Пенза) — лётчик-космонавт Российской Федерации, член отряда космонавтов ЦПК до 2017 года. Совершил два космических полёта в качестве командира космических кораблей «Союз ТМА-21» (2011) и «Союз ТМА-14М» (2014—2015). Герой Российской Федерации (2012).

награды:

Герой Российской Федерации и Лётчик-космонавт Российской Федерации (25 июня 2012 года) — за мужество и героизм, проявленные при осуществлении космического полёта на Международной космической станции.

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (15 февраля 2016 года) — за мужество и высокий профессионализм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта[5].

Медали Вооруженных Сил Российской Федерации: «За воинскую доблесть» II степени, «За отличие в военной службе» I, II, III степени, «За службу в Военно-воздушных силах».

Награды NASA

Почётный гражданин города Пензы (26 апреля 2013 года)[6].

Почетный гражданин города Гагарин (Смоленская область).

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