Четырем школам Пензенской области присвоили имена

29.04.2020 | 11:33

В среду, 29 апреля, на сессии Законодательного собрания Пензенской области депутаты приняли четыре законопроекта о присвоении общеобразовательным учреждениям имен выдающихся людей.

Пензенской школе № 75/62 присвоено имя Героя Советского Союза Андрея Мереняшева, погибшего в январе 1944 года в бою с фашистами. В 1974 году на здании Веселовской средней школы, где учился Андрей Мереняшев, была открыта мемориальная доска, а в 1988-м улица, на которой до войны жил герой, была переименована в улицу Мереняшева. На доме, где жил Андрей Иванович, тоже имеется мемориальная доска.

Школа № 56 теперь будет носить имя Героя Российской Федерации, летчика-космонавта Александра Самокутяева. Именно это учебное заведение окончил Александр Михайлович в 1987 году. В школе ежегодно организуются мероприятия к Всемирной неделе космоса, действует астрономический клуб, собрана большая экспозиция, посвященная Александру Самокутяеву. А самого космонавта депутаты решили в этот же день известить о том, что его именем названа школа, телеграммой.

Пензенской школе № 26 присвоено имя Героя Советского Союза легендарной летчицы Валентины Гризодубовой. В 1938 году Валентина Степановна командовала экипажем самолета АНТ-37 и вместе c Полиной Осипенко и Мариной Расковой осуществила беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток, установив мировой женский рекорд дальности полета. Во время войны она совершила около 200 боевых вылетов, в том числе 132 ночных.

«Присвоение средней общеобразовательной школе № 26 г. Пензы имени Героя Советского Союза Bалентины Степановны Гризодyбовой будет данью памяти великой летчице, чье имя тесно связано c нашим городом, послужит средством воспитания молодого поколения в духе патриотизма, чувства гордости за замечательных людей родного края», - подчеркнул министр образования Пензенской области Александр Воронков, представлявший законопроект депутатам.

Четвертым образовательным учреждением, получившем имя, стала школа № 1 города Белинского. Ей присвоено имя Виссариона Григорьевича Белинского - литературного и театрального критика, теоретика литературы и искусства, чьи детские годы прошли в Чембаре - так тогда назывался город Белинский.