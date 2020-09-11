Сетевое издание|18+|Пятница|11 сен 2020|21:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Политика

Глава облизбиркома рассказал, как прошел первый день голосования

Печать

Вечером в пятницу, 11 сентября, глава избирательной комиссии Александр Синюков подвел итоги первого дня досрочного голосования в Пензенской области.

По его словам, день прошел в рабочей обстановке, все участники избирательного процесса проявили высокую активность. При этом данные по явке за истекшее время голосования пока не опубликованы.

«Для нас важнее всего – избиратель и его право на волеизъявление согласно закону», - подчеркнул Синюков.

В пресс-службе регионального правительства также сообщили, что он обратил особое внимание на «попытки некоторых политических сил дестабилизировать ситуацию путем распространения недостоверной информации».

В связи с этим глава облизбиркома призвал представителей всех политических партий и общественных движений строго соблюдать законодательство.

Трехдневное голосование завершится в воскресенье, 13-го. Жителям региона предстоит избрать губернатора, депутата Государственной думы по Лермонтовскому одномандатному округу № 147, а также депутатов муниципальных представительных органов в 19 районах.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Для на важнее всего избиратель. Хи-хи. А не команда из правительства по процентам.

Гость||

Боятся явку посчитать.

Гость||

Облиз-биркома, говорите?

Гость||

Гость писал(a):

Боятся явку посчитать.
Центр "Э" тебя посчитает!

Гость||

Гость писал(a):

Облиз-биркома, говорите?
У тебя облизали? Какая приятная неожиданность, у центра "К" оближи!

Гость||

Если для Шаляпкиной не "нарисуют" 2-го места, то не нарисуют и в последующих выборАх.

Гость||

Шаляпкина таких спецов к себе в команду набрала, что никаких врагов не надо ...

Гость||

Важно про губернаторские выборы, вижу многие не поняли этого. Выборы губеров - двухтуровые. Чтобы был 2-й тур, надо чтобы действ.губер не набрал 50%. Поэтому надо голосовать ЗА ЛЮБОГО против него, важна сумма голосов за остальных. А во 2-м туре - консолидировано за его оппонента

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте