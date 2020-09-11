Глава облизбиркома рассказал, как прошел первый день голосования

11.09.2020 | 20:35

Вечером в пятницу, 11 сентября, глава избирательной комиссии Александр Синюков подвел итоги первого дня досрочного голосования в Пензенской области.

По его словам, день прошел в рабочей обстановке, все участники избирательного процесса проявили высокую активность. При этом данные по явке за истекшее время голосования пока не опубликованы.

«Для нас важнее всего – избиратель и его право на волеизъявление согласно закону», - подчеркнул Синюков.

В пресс-службе регионального правительства также сообщили, что он обратил особое внимание на «попытки некоторых политических сил дестабилизировать ситуацию путем распространения недостоверной информации».

В связи с этим глава облизбиркома призвал представителей всех политических партий и общественных движений строго соблюдать законодательство.

Трехдневное голосование завершится в воскресенье, 13-го. Жителям региона предстоит избрать губернатора, депутата Государственной думы по Лермонтовскому одномандатному округу № 147, а также депутатов муниципальных представительных органов в 19 районах.