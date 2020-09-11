В Пензе слух о непрошитых списках избирателей назвали фейком

11.09.2020 | 15:13

В пятницу, 11 сентября, в пензенских группах социальных сетей и местных телеграм-каналах распространилась информация, что якобы на некоторых избирательных участках списки избирателей оказались непрошитыми и не скрепленными печатью, что создает простор для злоупотреблений.

Портал PenzaInform.ru обратился за комментарием к председателю областной избирательной комиссии Александру Синюкову.

«Данная информация не соответствует действительности. В соответствии с законодательством списки избирателей на каждом участке прошиты, пронумерованы и скреплены печатью», - заверил он.

Голосование, стартовавшее 11 сентября, будет проходить три дня и завершится в воскресенье, 13-го. Жителям региона предстоит избрать губернатора, депутата Государственной думы по Лермонтовскому одномандатному округу № 147, а также депутатов муниципальных представительных органов в 19 районах.

По словам Александра Синюкова, в комиссию поступают жалобы, каждая из которых оперативно проверяется. Пока никаких серьезных нарушений не выявлено.