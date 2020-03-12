Сетевое издание|18+|Четверг|12 мар 2020|11:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
  83.99  |  $  74.37

Политика | Пензенский Заксобр одобрил поправку к Конституции России

12.03.2020|10:48
Печать

Первым вопросом на сессии Законодательного собрания, состоявшейся в четверг, 12 марта, стало рассмотрение закона o поправке к Конституции Российской Федерации, которую предложил Президент РФ Владимир Путин в послании Совету Федерации.

«Поправка имеет общенациональный характер. Она направлена на укрепление государственности и защиту суверенитета», - высказался один из депутатов. Другой отметил необходимость конституционно закрепить защиту исторической правды. Третий подчеркнул важность идеи о незыблемости границ Российской Федерации. «Конституция запрещает даже вести разговор об уступках. Нас приучают к мысли о том, что Европа и Америка хотели бы у нас кое-что отнять. Разговор идет о Калининградской области, Курилах, Северном морском пути», - пояснил он.

Еще один народный избранник отметил: «Оппозиция и запад завопили, что процедурно разрешается обнулить сроки управления Президента РФ и дать ему право избираться. Но я думаю, что иначе мы вводим его в роль хромой утки. Политическая возня будет отрицательно сказываться на нашем государстве. А президент отказался от безграничного введения сроков, сказал - два срока и достаточно. А воспользуется он таким правом или нет, это другой вопрос. К 2024 году мы определимся, за кого голосовать».

Правда, представитель одной из фракций сразу предупредил, что не поддержит поправку, так как при ее обсуждении не были учтены предложения его партии.

Итог прениям подвел губернатор Иван Белозерцев.

«У нас с вами, у граждан России, жителей Пензенской области, сегодня есть прекрасная возможность быть причастными к внесению изменений в Конституцию РФ. Президент внес предложения по расширению мер социальной поддержки граждан, семей с детьми, материнства и детства. Эти предложения обсуждаются и поддерживаются жителями Пензенского региона. У меня нет сомнений, что это даст возможность улучшения демографической ситуации в России», - высказал он свое мнение.

Глава региона отдельно остановился на обнулении сроков деятельности Президента РФ.

«Оно даст возможность Президенту РФ принимать участие в выборах. Почему сегодня некоторые западные политики заволновались, запереживали? Их не волнуют другие важнейшие поправки, их особенно волнует так называемое обнуление сроков», - подчеркнул он.

По мнению Ивана Белозерцева, внесение поправки в Конституцию даст России возможность стабильно развиваться.

В итоге 30 депутатов проголосовали за решение одобрить закон Российской Федерации o поправке, один воздержался. Соответствующее постановление будет направлено в Совет Федерации ФС РФ.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|12.03.2020 11:15|

Оооо!!! Местный никчемный бомонд отработал указку московский верхних воров! Молодцы! Исправно лижут! Едрисня на то и едрисня - трусливое ворьё.

Гость|12.03.2020 11:16|

penzainform.ru писал(a):

даст России возможность стабильно развиваться.
О каком развитии идёт Речь? летим в труду! Население нищее, доллар под 80 р ! Население вымирает, воры процветают, недра вывозят ! Кругом во всём разруха включая образование и здравоохранение !

Гость|12.03.2020 11:18|

попов на вас нет!

Гость|12.03.2020 11:20|

А зачем всенародное голосование? Уже всё решили...ЦИРК!

Гость|12.03.2020 11:23|

penzainform.ru писал(a):

У меня нет сомнений, что это даст возможность улучшения демографической ситуации в России», - высказал он свое мнение.
он это серьёзно?

Гость|12.03.2020 11:24|

одобрил говорите... а разве этих местных клоунов кто то спрашивал, одобряют они или нет? разве мнение этого колхозного бычья интересует правительство рф?

Гость|12.03.2020 11:24|

Юмор у него такой...

Гость|12.03.2020 11:26|

ну с пенсионной реформой прокатило и тут прокатит...

Гость|12.03.2020 11:29|

Гость писал(a):

Гость|12.03.2020 11:24|

одобрил говорите... а разве этих местных клоунов кто то спрашивал, одобряют они или нет? разве мнение этого колхозного бычья интересует правительство рф?

Эти клоуны, и за повышение пенсионного возраста, проголосовали единогласно.. Позорище!!!

Гость|12.03.2020 11:30|

А у Заксобра были другие варианты?

22 -го идите вы лесом.

Или в космос с Терешковой!

Взбудоражили всю страну с этими,никому ненужными поправками,само время заниматься:доллар хрен знает какой,цены сейчас рванут,болячка всепланетная,а мы все обнуляем и обнуляем.

Гость|12.03.2020 11:30|

Жополизы единоросовские всё одобрят

Гость|12.03.2020 11:31|

Мрази

Гость|12.03.2020 11:31|

Под дудочку Москвы пляшут!!! Позорище!!!

Гость|12.03.2020 11:32|

А когда они успели обсудить и ознакомиться со всеми поправками? Их там несколько сотен. Подписали не глядя.

Гость|12.03.2020 11:34|

Прокладки непотопляемые. Мерзость.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте