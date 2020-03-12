12.03.2020 | 10:48

Первым вопросом на сессии Законодательного собрания, состоявшейся в четверг, 12 марта, стало рассмотрение закона o поправке к Конституции Российской Федерации, которую предложил Президент РФ Владимир Путин в послании Совету Федерации.

«Поправка имеет общенациональный характер. Она направлена на укрепление государственности и защиту суверенитета», - высказался один из депутатов. Другой отметил необходимость конституционно закрепить защиту исторической правды. Третий подчеркнул важность идеи о незыблемости границ Российской Федерации. «Конституция запрещает даже вести разговор об уступках. Нас приучают к мысли о том, что Европа и Америка хотели бы у нас кое-что отнять. Разговор идет о Калининградской области, Курилах, Северном морском пути», - пояснил он.

Еще один народный избранник отметил: «Оппозиция и запад завопили, что процедурно разрешается обнулить сроки управления Президента РФ и дать ему право избираться. Но я думаю, что иначе мы вводим его в роль хромой утки. Политическая возня будет отрицательно сказываться на нашем государстве. А президент отказался от безграничного введения сроков, сказал - два срока и достаточно. А воспользуется он таким правом или нет, это другой вопрос. К 2024 году мы определимся, за кого голосовать».

Правда, представитель одной из фракций сразу предупредил, что не поддержит поправку, так как при ее обсуждении не были учтены предложения его партии.

Итог прениям подвел губернатор Иван Белозерцев.

«У нас с вами, у граждан России, жителей Пензенской области, сегодня есть прекрасная возможность быть причастными к внесению изменений в Конституцию РФ. Президент внес предложения по расширению мер социальной поддержки граждан, семей с детьми, материнства и детства. Эти предложения обсуждаются и поддерживаются жителями Пензенского региона. У меня нет сомнений, что это даст возможность улучшения демографической ситуации в России», - высказал он свое мнение.

Глава региона отдельно остановился на обнулении сроков деятельности Президента РФ.

«Оно даст возможность Президенту РФ принимать участие в выборах. Почему сегодня некоторые западные политики заволновались, запереживали? Их не волнуют другие важнейшие поправки, их особенно волнует так называемое обнуление сроков», - подчеркнул он.

По мнению Ивана Белозерцева, внесение поправки в Конституцию даст России возможность стабильно развиваться.

В итоге 30 депутатов проголосовали за решение одобрить закон Российской Федерации o поправке, один воздержался. Соответствующее постановление будет направлено в Совет Федерации ФС РФ.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.