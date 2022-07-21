На Новоселовке спустя десятилетия начали восстанавливать дорогу

21.07.2022 | 20:53

Не узнать улицу Новоселовку, не сравнить с тем, какой она была в марте 2022 года. Тогда асфальт, уложенный 40 лет назад, уже доживал свое, рассыпался, хотя и выглядел прилично для своего возраста.

«Это советский асфальт», - подчеркивал местный житель Сергей.

В худшем состоянии была соседняя Ялтинская.

Пришло время восстанавливать проезжие пути в частном секторе.

«Неудовлетворительное состояние было, конечно. Здесь два слоя: один выравнивающий и еще пять сантиметров верхнего. Бордюр здесь не предусмотрен. Согласно дефектовке, Новоселовка - 3 000 квадратных метров ремонт», - рассказал представитель подрядной организации Олег.

Ялтинской достанется примерно столько же обновленной проезжей части. Всего в Первомайском районе асфальтируют больше 20 улиц.