На Новоселовке спустя десятилетия начали восстанавливать дорогу

Не узнать улицу Новоселовку, не сравнить с тем, какой она была в марте 2022 года. Тогда асфальт, уложенный 40 лет назад, уже доживал свое, рассыпался, хотя и выглядел прилично для своего возраста.
«Это советский асфальт», - подчеркивал местный житель Сергей.
В худшем состоянии была соседняя Ялтинская.
Пришло время восстанавливать проезжие пути в частном секторе.
«Неудовлетворительное состояние было, конечно. Здесь два слоя: один выравнивающий и еще пять сантиметров верхнего. Бордюр здесь не предусмотрен. Согласно дефектовке, Новоселовка - 3 000 квадратных метров ремонт», - рассказал представитель подрядной организации Олег.
Ялтинской достанется примерно столько же обновленной проезжей части. Всего в Первомайском районе асфальтируют больше 20 улиц.
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