В Каменке прошла встреча участников объединения учителей технологии

26.03.2022 | 19:30

Каменская школа № 7 превратилась в центр достижений современности. На базе образовательного учреждения организовали встречу участников районного методического объединения учителей технологии. Главная задача - обсудить максимально эффективное применение оборудования во внеурочной деятельности и на обязательных занятиях с учениками.

«Мое глубокое убеждение, что все научные разработки должны быть сначала в школе, а затем уже в производстве. Потому что на производство придут наши дети, наши выпускники, они будут уже знакомы, сделают осознанный выбор профессии и не будут потом ее менять», - отметил директор школы Юрий Телегин.

Для достижения такой цели только в этом году в образовательном учреждении потратили порядка миллиона рублей на высокотехнологичное оборудование, в том числе станок с числовым программным управлением. На базе школы действует центр «Точка роста», где дети под руководством взрослых осваивают IT-технологии, 3D-моделирование, робототехнику, делают первые шаги в науку.

Каменские школьники могут открывать для себя несколько направлений одновременно.

«То, что мы изучаем в «Точке роста», - будущее. И к этому будущему детей нужно готовить, учить, чтобы они были специалистами», - подчеркнул преподаватель технологии Дмитрий Шмокин.

Подобный обмен опытом, по словам учителей, помогает брать на вооружение самые современные педагогические практики.