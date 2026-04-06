В Бессоновке вынесли приговор по делу о гибели электромонтера

В Бессоновском районе осудили 62-летнего электромонтажника, по вине которого погиб 43-летний подчиненный. Оба они трудились в коммерческой организации.

Трагедия случилась в ноябре прошлого года в одном из СНТ.

Рабочий, не имевший соответствующего допуска, поднялся на бетонный столб фонаря, прочность и устойчивость которого никто не обеспечил. Ему нужно было демонтировать провод, уточнили в региональном СУ СКР.

Вскоре мужчина рухнул на землю вместе с электроопорой. От многочисленных травм монтер скончался в больнице 6 декабря.

В отношении его начальника, отвечавшего за организацию ремонта и безопасность, возбудили дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Он признал вину и добровольно выплатил отцу погибшего 100 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, сообщили в областной прокуратуре.