Молодой пензенец разнес вход в магазин на Шуисте

Молодой пензенец разнес вход в магазин на Шуисте
25-летний пензенец разгромил входные группы магазина «Магнит» возле общежития на Медицинской, 14 (Шуист). Сигнал поступил на пульт охраны в 4:50 в понедельник, 6 апреля.

Росгвардейцы незамедлительно выдвинулись по указанному адресу и оперативно прибыли на объект.

Молодого человека задержали на месте, когда он уже повредил раздвижную дверь и пытался разбить другую, ведущую в торговый зал.

Молодой пензенец разнес вход в магазин на Шуисте

По словам очевидцев, на попытки проникнуть внутрь горожанин потратил около часа.

На месте происшествия были найдены автомобильные «дворники». Пояснить, откуда они, молодой человек не сумел.

Молодой пензенец разнес вход в магазин на Шуисте

«Подозреваемый был задержан сотрудниками вневедомственной охраны и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в управлении Росгвардии.

