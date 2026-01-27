Электричка Кузнецк - Пенза-I отстала от графика на 4 часа

Во вторник, 27 января, электропоезд, двигавшийся по маршруту Кузнецк - Пенза-I, по техническим причинам на несколько часов отстал от графика.

Состав был задержан на участке Сюзюм - Елюзань, уточнили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании, подчеркнув, что обстоятельства не зависели от ППК.

«В настоящее время поезд следует по маршруту с задержкой более 4 часов. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим», - сообщили в компании в 14:25.

Принимаются все возможные меры для сокращения отставания электрички.

«Билетные кассиры оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. На станции Селикса организована пересадка пассажиров на автомобильный транспорт для дальнейшего следования до станции Пенза-I», - отметили в Башкортостанской ППК.

Заявление на возврат денег можно оформить в кассе на станции Пенза-I.

«Для возврата средств по оформленным проездным документам просим вас направить на электронный адрес pasotdel@bppc.ru заполненное заявление на возврат, приложить копии проездных документов и банковские реквизиты», - заключили в компании.