Атака БПЛА: в Пензе произошло возгорание на нефтебазе

Около 4 часов утра в пятницу, 23 января, в результате атаки БПЛА в Пензе произошло возгорание на нефтебазе, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

На месте ЧП работают пожарные расчеты, в том числе 46 сотрудников и 14 спецмашин.

«Напоминаю об ответственности за распространение фото и видео применения беспилотных летательных аппаратов. Не становитесь пособниками врага, доверяйте только проверенной информации», - предупредил глава региона.

Ранее в Пензенской области ввели режим «Беспилотная опасность», план «Ковер», а затем - около 5 утра - в Пензе объявили режим «Воздушная опасность».