В Пензе при пожаре на ул. Калинина эвакуировали 90 человек

В производственном здании на улице Калинина в Пензе случился пожар. Вызов спасатели получили во вторник, 20 января, в 7:40.

Загорелся компрессор на площади 2 кв. м. На ликвидацию пламени привлекли 39 человек и 11 единиц спецтехники.

Пожарные эвакуировали из здания 90 человек. В ЧП никто не пострадал.

Предварительная причина возгорания - нарушение правил устройства и эксплуатации производственного оборудования, рассказали в региональном ГУ МЧС России.

19 ноября 2025-го на улице Калинина загорелось складское помещение в ТЦ «Фортуна». ЧП случилось ранним утром. Его причиной мог стать аварийный режим работы электросети.