В Пензе система ПВО поразила 4 беспилотника

В пятницу, 23 января, в Пензе ПВО уничтожило 4 БПЛА. Обломки упали на территорию нефтебазы, из-за чего случился пожар, рассказал губернатор Олег Мельниченко.

Он заявил, что находится на месте происшествия.

«Сейчас здесь продолжают работать оперативные службы», - написал глава региона на своих страницах в соцсетях.

ЧП случилось около 4:00. В нем никто не пострадал.

Ранее в Пензе объявили режим «Воздушная опасность». Его отменили в 6:34. Пока действует режим «Беспилотная опасность», мобильный интернет ограничен.

UPD: в 7:13 «Беспилотную опасность» отменили.