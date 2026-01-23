В Пензе система ПВО поразила 4 беспилотника

Происшествия

В Пензе система ПВО поразила 4 беспилотника
Печать
Telegram

В пятницу, 23 января, в Пензе ПВО уничтожило 4 БПЛА. Обломки упали на территорию нефтебазы, из-за чего случился пожар, рассказал губернатор Олег Мельниченко.

Он заявил, что находится на месте происшествия.

«Сейчас здесь продолжают работать оперативные службы», - написал глава региона на своих страницах в соцсетях.

ЧП случилось около 4:00. В нем никто не пострадал.

Ранее в Пензе объявили режим «Воздушная опасность». Его отменили в 6:34. Пока действует режим «Беспилотная опасность», мобильный интернет ограничен.

UPD: в 7:13 «Беспилотную опасность» отменили.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
бпла спецоперация взрыв
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!