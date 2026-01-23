Появились новые фотографии с места трагического ДТП в Вазерках

Появились новые фотографии с места трагического ДТП в Вазерках
Водителя Hyundai Accent, погибшего в ДТП вечером 22 января в Вазерках (Бессоновский район), извлекали из автомобиля сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра.

Сигнал об аварии на улице Басулина поступил в ППСЦ из центра обработки экстренных вызовов системы 112. В 18:45 там столкнулись «Лада-Калина», которой управлял 25-летний мужчина, и Hyundai Accent с 41-летним мужчиной за рулем. Иномарка загорелась. Ее водитель скончался на месте ДТП.

«Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали, затем извлекли из автомобиля погибшего и передали его представителям правоохранительных органов», - сообщили в ППСЦ.

Пассажирки Hyundai, 43-летняя и 18-летняя, а также водитель «Лады» госпитализированы.

Вечером в четверг, 22 января, в селе Вазерки Бессоновского района случилось смертельное ДТП, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Проверку по факту ДТП взяла на контроль прокуратура.

