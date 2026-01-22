В ДТП в Вазерках погиб водитель Hyundai Accent

Вечером в четверг, 22 января, в селе Вазерки Бессоновского района случилось смертельное ДТП, сообщили в областной Госавтоинспекции.
В 18:45 на улице Басулина столкнулись «Лада-Калина», которой управлял 25-летний мужчина, и Hyundai Accent с 41-летним мужчиной за рулем.
Водитель иномарки от полученных травм скончался на месте аварии.
Его пассажирки, 43-летняя и 18-летняя, а также водитель «Лады» госпитализированы.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Проверку по факту ДТП взяла на контроль прокуратура.