В ДТП в Вазерках погиб водитель Hyundai Accent

Происшествия

В ДТП в Вазерках погиб водитель Hyundai Accent
Печать
Telegram

Вечером в четверг, 22 января, в селе Вазерки Бессоновского района случилось смертельное ДТП, сообщили в областной Госавтоинспекции.

В ДТП в Вазерках погиб водитель Hyundai Accent

В 18:45 на улице Басулина столкнулись «Лада-Калина», которой управлял 25-летний мужчина, и Hyundai Accent с 41-летним мужчиной за рулем.

В ДТП в Вазерках погиб водитель Hyundai Accent

Водитель иномарки от полученных травм скончался на месте аварии.

Его пассажирки, 43-летняя и 18-летняя, а также водитель «Лады» госпитализированы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В ДТП в Вазерках погиб водитель Hyundai Accent

Проверку по факту ДТП взяла на контроль прокуратура.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дтп гаи смерть
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!