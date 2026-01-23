На ул. Леваневского в Кузнецке водитель Renault сбил ребенка

Происшествия

На ул. Леваневского в Кузнецке водитель Renault сбил ребенка
В четверг, 22 января, на улице Леваневского в Кузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка.

По предварительным данным, в 15:50 65-летний водитель автомобиля Renault Logan сбил 10-летнего мальчика.

Пешеход получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

В ноябре 2025 года мальчик того же возраста попал под колеса Kia Rio на улице Суворова в Пензе. Его также госпитализировали с повреждениями.

