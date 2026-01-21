В Городищенском районе столкнулись ВАЗ-2110 и BMW X7

Во вторник, 20 января, в селе Архангельском Городищенского района случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

На улице Заводской столкнулись ВАЗ-2110 и BMW X7.

Отечественную машину от удара серьезно деформировало, у иномарки пострадала передняя часть.

На место аварии прибыли спасатели.

Они стабилизировали машины, отключили аккумуляторы, до приезда медиков оказали первую помощь одному из водителей, который получил травмы, сообщили в областном пожарно-спасательном центре.