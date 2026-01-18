В Пензе в районе автовокзала загорелся нежилой дом

В воскресенье, 18 января, на улице Кузнецкой в Пензе (район автовокзала) случился пожар в одноэтажной деревянной постройке.

Сообщения о происшествии начали появляться в соцсетях в 14:20.

«Горит частный дом площадью 85 квадратных метров, подразделения работают на месте», - проинформировали в ГУ МЧС по Пензенской области в 14:28.

В ведомстве уточнили, что строение нежилое.

UPD: В 15:09 стали известны подробности происшествия. Сообщение поступило в 14:08, на тушение привлекались 3 единицы техники и 16 человек личного состава. Пострадавших нет, уточнили в ГУ МЧС.

Причина пожара устанавливается.