В селе Малая Валяевка загорелся жилой дом

В ночь на четверг, 24 июля, в селе Малая Валяевка Пензенского района произошел пожар. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 2:19.
Загорелся жилой дом на улице Вишневой. Огонь охватил площадь в 120 кв. метров.
Пожар ликвидировали в том числе 5 сотрудников ГБУ «ППСЦ», привлекался 1 спецавтомобиль, рассказали спасатели.
В ЧП никто не пострадал.
22 июля пожар произошел в селе Мачкасы Шемышейского района. Загорелся дом общей площадью 84 кв. метра. Из огня спасли 66-летнего мужчину.
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