В Пензенской области объявлена «Ракетная опасность»

Ночью во вторник, 26 мая, в Пензенской области ввели режим «Ракетная опасность».

Губернатор Олег Мельниченко сообщил об этом в своем канале мессенджера МАХ в 0:41.

«Запущено смс-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению.

При получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании. Если вы на улице - зайти в ближайшее укрытие. В безопасном месте нужно оставаться до сигнала «Отбой ракетной опасности», - написал глава региона.

UPD: «Отбой ракетной опасности» объявлен в 1:21.

