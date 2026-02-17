Соцсети: в ДТП в Городищенском районе погибла девочка

Во вторник, 17 февраля, на трассе М-5 в селе Нижняя Елюзань Городищенского района случилось серьезное ДТП.

Сообщение об аварии появилось в Сети. По словам очевидцев, около 9:30 столкнулись два легковых автомобиля. От удара один из них отбросило на отбойник. Обе машины сильно покорежило.

«В результате аварии погибла наша землячка, девочка из села Средняя Елюзань. Ей было всего 15», - сообщается в TG-канале «Подслушано Городищенский район».

Пока официальной информации о случившемся нет. Причины и обстоятельства ДТП установят сотрудники Госавтоинспекции.

14 февраля в Мокшанском районе на 581-м километре трассы М-5 столкнулись Chevrolet Orlando и Volkswagen Transporter. В ДТП пострадали 9 человек.

Фото «Сова Пенза авто».