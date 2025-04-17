В Пензенском районе разыскивают 36-летнего Юрия Градскова

17.04.2025 | 20:50

В Пензенском районе разыскивают 36-летнего Юрия Александровича Градскова - жителя п. Приовражное (Богословский сельсовет). Его местонахождение неизвестно с 16 апреля.

Ориентировку на пропавшего распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Рост Юрия Градскова - 175 сантиметров, телосложение худощавое. У него короткие русые волосы и карие глаза.

В день исчезновения на мужчине были зеленая куртка, синий рабочий комбинезон, серый свитер и серые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Юрия Градскова, просят позвонить по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.