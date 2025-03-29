Названа вероятная причина смертельного пожара в Пензе

29.03.2025 | 16:09

В Пензе расследуется гибель горожанина при пожаре, случившемся в субботу, 29 марта в 2-м переулке Верещагина.

Огонь уничтожил деревянный дом площадью 100 кв. м. С пламенем боролись 15 человек личного состава МЧС, использовалось 4 единицы спецтехники. После ликвидации пожара было обнаружено тело 48-летнего мужчины.

На теле пензенца при осмотре были зафиксированы следы термического воздействия. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

«По предварительным данным, возможной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Следователи устанавливают все обстоятельства смертельного пожара. После проверки будет принято процессуальное решение.