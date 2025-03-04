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Происшествия

Посетитель пензенского бара разбил мебель об стену

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В понедельник, 3 марта, в пензенском баре на улице Ладожской нетрезвый посетитель устроил погром.

Сообщение об инциденте поступил экипажу вневедомственной охраны. Росгвардейцы прибыли по адресу, и администратор увеселительного заведения рассказал, что двое нетрезвых посетителей бара начали выяснять отношения.

«Конфликт начался с оскорблений, которые стремительно переросли в активные действия. Один из мужчин схватил кресло и швырнул его в стену. Затем пришла очередь стола и стульев», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Таким образом импульсивный посетитель повредил мебель.

Правоохранители задержали 29-летнего хулигана, испортившего имущество, и доставили его в отдел полиции.

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