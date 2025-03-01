В Нижнеломовском районе 9-летний ребенок пострадал в ДТП

01.03.2025 | 11:34

В пятницу, 28 февраля, в Пензенской области случилось еще одно ДТП, в котором пострадал юный пассажир.

Об этом сообщили в отделении управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 13:50 на 8-м км автодороги Нижний Ломов - Пачелма - Башмаково столкнулись автомобили Suzuki, за рулем которого находился 45-летний мужчина, и Hyundai под управлением 70-летнего водителя.

После столкновения Suzuki слетел в кювет. 9-летнего мальчика, находившегося в салоне, госпитализировали с травмами.

25 февраля в Сердобске столкнулись Renault Duster с 78-летним водителем и ВАЗ-2112 с 30-летней женщиной за рулем. В ДТП пострадал 5-летний пассажир отечественного автомобиля, его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.