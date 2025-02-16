В Пензе несколько человек пострадали в ДТП с маршрутками

16.02.2025 | 21:12

Вечером в воскресенье, 16 февраля, в центре Пензы столкнулись маршрутки № 9м и 4. В ДТП пострадали несколько человек.

О случившемся рассказали горожане. Кадры с места столкновения опубликовали в Сети. Все произошло на улице Кирова рядом с пересечением с Кураева. Маршрутка № 4 врезалась в заднюю часть 9м.

Как сообщили очевидцы, водитель микроавтобуса № 4 отвлекся на пассажира на переднем сиденье.

«Пострадало много людей, около 11 человек. Больше всех пострадала женщина: прокусила кожу между подбородком и губой. Еще одна девочка очень сильно ударилась подбородком, а я шеей. Остальные ушибли руки или ноги», - рассказал один из пассажиров маршрутки № 4.

Официальной информации о ДТП на данный момент нет. Причины и обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам ГАИ.

Фото группы «Сова Пенза авто».