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Происшествия

В Пензе несколько человек пострадали в ДТП с маршрутками

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Вечером в воскресенье, 16 февраля, в центре Пензы столкнулись маршрутки № 9м и 4. В ДТП пострадали несколько человек.

О случившемся рассказали горожане. Кадры с места столкновения опубликовали в Сети. Все произошло на улице Кирова рядом с пересечением с Кураева. Маршрутка № 4 врезалась в заднюю часть 9м.

Как сообщили очевидцы, водитель микроавтобуса № 4 отвлекся на пассажира на переднем сиденье.

«Пострадало много людей, около 11 человек. Больше всех пострадала женщина: прокусила кожу между подбородком и губой. Еще одна девочка очень сильно ударилась подбородком, а я шеей. Остальные ушибли руки или ноги», - рассказал один из пассажиров маршрутки № 4.

Официальной информации о ДТП на данный момент нет. Причины и обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам ГАИ.

Фото группы «Сова Пенза авто».

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Источник — видео канала «ДТП Пенза»
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