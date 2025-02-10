В Кузнецке при пожаре спасли мужчину и женщину

10.02.2025 | 11:47

В Кузнецке из загоревшегося частного дома на улице Чапаева спасли двух человек. Пожар случился в воскресенье, 9 февраля.

Вызов спасателям поступил в 11:00. На место выехали 14 человек на 4 спецмашинах.

Огонь охватил площадь в 60 кв. метров. Он уничтожил кухню и кровлю. Пожарные спасли 57-летнюю женщину и 75-летнего мужчину.

«Предварительная причина - аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

10 февраля на окраине Пензы, в СНТ «Черемушки», поблизости от конечной остановки маршрутки № 39, загорелся частный дом. Огонь полностью уничтожил его. В ЧП никто не пострадал.