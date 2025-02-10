На окраине Пензы полностью сгорел частный дом

10.02.2025 | 10:04

Утром в понедельник, 10 февраля, на окраине Пензы, в СНТ «Черемушки», случился пожар.

Очевидец сообщил, что рядом с местом ЧП располагаются конечная маршрутки № 39 («Железнодорожный переезд») и улица Арбековская.

Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 7:56. Оказавшиеся рядом пензенцы прислали видео в редакцию PenzaInform.ru.

На место для тушения выезжали 16 пожарных и 3 единицы техники.

«Сгорела кровля, и выгорело внутри по всей площади пеноблочного дома общей площадью 70 кв. м», - уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области. Пострадавших нет.