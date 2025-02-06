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Происшествия

При пожаре на улице Дзержинского в Пензе пострадал мужчина

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В ночь на среду, 5 февраля, на улице Дзержинского в Пензе случился пожар. Сигнал о нем поступил в региональное ГУ МЧС России в 1:40.

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире, расположенной на 1-м этаже 5-этажного дома. Пламя охватило мебель на площади 15 квадратных метров.

На тушение огня выезжали 15 сотрудников МЧС, они задействовали 3 спецмашины.

«Пострадал 43-летний мужчина, 13 человек эвакуированы», - сообщили в пресс-службе управления.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

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