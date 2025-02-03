В Терновке незнакомец избил супружескую пару на улице

В ночь на понедельник, 3 февраля, у дома № 154а на улице Терновского в Пензе избили супружескую пару.
Информация о случившемся и запись с места утром появились в Сети. На кадрах видно, как агрессор нанес серию ударов кулаком по голове лежавшей на асфальте женщины.
Через некоторое время подбежал другой мужчина, который оттолкнул нападавшего.
В региональном УМВД России рассказали, что во втором часу ночи в полицию поступило заявление от 25-летней горожанки. Она сообщила, что в ходе конфликта неизвестный нанес телесные повреждения ей и ее мужу.
«Сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника», - добавили в пресс-службе управления.
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