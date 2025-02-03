В Терновке незнакомец избил супружескую пару на улице

03.02.2025 | 11:33

В ночь на понедельник, 3 февраля, у дома № 154а на улице Терновского в Пензе избили супружескую пару.

Информация о случившемся и запись с места утром появились в Сети. На кадрах видно, как агрессор нанес серию ударов кулаком по голове лежавшей на асфальте женщины.

Через некоторое время подбежал другой мужчина, который оттолкнул нападавшего.

В региональном УМВД России рассказали, что во втором часу ночи в полицию поступило заявление от 25-летней горожанки. Она сообщила, что в ходе конфликта неизвестный нанес телесные повреждения ей и ее мужу.

«Сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника», - добавили в пресс-службе управления.