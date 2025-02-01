В Пензе пропал 26-летний Антон Мизюряев

01.02.2025 | 09:33

В Пензе пропал 26-летний Антон Вячеславович Мизюряев. Ориентировка на него размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Местонахождение молодого мужчины неизвестно с 5 декабря 2024 года.

Рост Антона Мизюряева - 181 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза серые.

Во что он был одет, неизвестно.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем пензенце, просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.