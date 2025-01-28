42-летнего пензенца спасли от смерти липецкие полицейские

28.01.2025 | 08:46

Житель Пензенской области едва не погиб на трассе Орел - Тамбов. Его спасли липецкие полицейские.

9 января около 22:00 наряд ДПС, дежуривший в Липецком районе, получил по рации сообщение, что водителю грузовика требуется помощь. Ситуация осложнялась тем, что дальнобойщик смог сообщить экстренным службам лишь номер и марку машины, его точное местонахождение не было известно.

Автоинспекторы принялись за поиски и недалеко от села Косыревка обнаружили грузовик и водителя - им оказался 42-летний житель Пензенской области. Мужчина был дезориентирован, жаловался на высокое давление и температуру.

Полицейские вызвали скорую помощь, но через несколько минут состояние шофера резко ухудшилось: он упал и не мог передвигаться, речь стала несвязной.

Чтобы не терять время, полицейские решили самостоятельно доставить пострадавшего в больницу Липецка. В пути они беседовали с ним, не давая ему потерять сознание. Передав мужчину врачам, они вернулись к несению службы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 28 января, сейчас пензенец продолжает лечение вне стационара, его жизни ничего не угрожает. Он написал в УМВД России по Липецкой области письмо с благодарностью за спасение.

«Хочу сказать огромное спасибо за отзывчивость и неравнодушие и пожелать здоровья и процветания. Экипаж ДПС очень быстро ко мне приехал, видя, как мне плохо, оперативно доставили меня в больницу. Даже в больнице экипаж меня не оставил, находился там до постановки диагноза, а также находились на связи с моими родными», - говорится в благодарности.