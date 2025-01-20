В баре на улице Кирова избили 26-летнюю девушку

20.01.2025 | 09:47

20-летний пензенец в баре жестоко избил незнакомую 26-летнюю девушку, которая дала ему пощечину в ответ на хамское поведение.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 19 января, в заведении на улице Кирова.

«Один из посетителей, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к неизвестной ему девушке, распустив руки. Ошеломленная гражданка ответила ему пощечиной. После этого гражданин сбил девушку с ног и нанес ей несколько ударов по туловищу», - описали ситуацию в областном управлении Росгвардии.

Сотрудники бара нажали тревожную кнопку.

На место оперативно прибыли росгвардейцы. Они остановили дебошира и передали его полиции для дальнейших разбирательств.