Сетевое издание|18+|Вторник|7 янв 2025|15:27
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Снег |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Во время ночного пожара в Райках спасли 58-летнего мужчину

Печать
Telegram

Ночью во вторник, 7 января, на улице Ново-Гражданской в Пензе (микрорайон Райки) случился пожар. Сигнал о нем поступил в областное ГУ МЧС России в 2:05.

Возгорание произошло в частном трехквартирном доме, на его ликвидацию были направлены 33 сотрудника МЧС, использовалось 7 единиц техники.

Огонь прошелся по кровле и внутренней части строения на площади 150 кв. м.

«Спасен 58-летний мужчина», - уточнили в пресс-службе управления.

По факту пожара сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Фото ГУ МЧС России по Пензенской области.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео группы «Пенза Новости»
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте