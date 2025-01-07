Во время ночного пожара в Райках спасли 58-летнего мужчину

07.01.2025 | 10:31

Ночью во вторник, 7 января, на улице Ново-Гражданской в Пензе (микрорайон Райки) случился пожар. Сигнал о нем поступил в областное ГУ МЧС России в 2:05.

Возгорание произошло в частном трехквартирном доме, на его ликвидацию были направлены 33 сотрудника МЧС, использовалось 7 единиц техники.

Огонь прошелся по кровле и внутренней части строения на площади 150 кв. м.

«Спасен 58-летний мужчина», - уточнили в пресс-службе управления.

По факту пожара сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Фото ГУ МЧС России по Пензенской области.