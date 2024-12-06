В Нижнеломовском районе в ДТП погиб 22-летний пассажир

В четверг, 5 декабря, в Нижнеломовском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, в 5:30 на 558-м километре трассы М-5 столкнулись Skoda Rapid и Daewoo Gentra. Первым автомобилем управлял 43-летний мужчина, вторым - 22-летний.
После удара Daewoo вылетел в кювет. 22-летний пассажир, находившийся в салоне машины, от полученных травм скончался в больнице, водителя госпитализировали.
Еще один молодой человек того же возраста из Gentra, а также управлявший Skoda Rapid мужчина после оказания медицинской помощи были отпущены.
«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.
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