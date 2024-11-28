В Пензенском районе КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем

28.11.2024 | 17:33

В Пензенском районе вечером в среду, 27 ноября, случилось ДТП с участием грузового и легкового транспорта. Два человека пострадали.

По предварительным данным, около 17:00 на 456-м километре дороги Нижний Новгород - Саратов, недалеко от села Танеевка, столкнулись КамАЗ под управлением 46-летнего шофера и Nissan с 28-летним мужчиной за рулем.

После удара оба автомобиля вылетели в кювет. В аварии пострадали водитель легковой машины и его 28-летняя пассажирка, сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по области.

Раненых из автомобиля вытащили сотрудники федеральной противопожарной службы. Спасатели из пензенского ГБУ «ППСЦ» транспортировали их до автомобиля скорой и устранили вторичные поражающие факторы при ДТП.

Медики госпитализировали пострадавших. По факту случившегося Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства ДТП.