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Происшествия

В Пензенском районе КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем

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В Пензенском районе вечером в среду, 27 ноября, случилось ДТП с участием грузового и легкового транспорта. Два человека пострадали.

По предварительным данным, около 17:00 на 456-м километре дороги Нижний Новгород - Саратов, недалеко от села Танеевка, столкнулись КамАЗ под управлением 46-летнего шофера и Nissan с 28-летним мужчиной за рулем.

В Пензенском районе КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем

После удара оба автомобиля вылетели в кювет. В аварии пострадали водитель легковой машины и его 28-летняя пассажирка, сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по области.

В Пензенском районе КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем

Раненых из автомобиля вытащили сотрудники федеральной противопожарной службы. Спасатели из пензенского ГБУ «ППСЦ» транспортировали их до автомобиля скорой и устранили вторичные поражающие факторы при ДТП.

В Пензенском районе КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем

Медики госпитализировали пострадавших. По факту случившегося Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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