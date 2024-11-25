Лобовое столкновение: в Шемышейке в ДТП пострадали 4 человека

25.11.2024 | 12:06

В воскресенье, 24 ноября, в Шемышейке случилось ДТП, в котором пострадали 4 человека. Авария произошла около 15:20 напротив дома № 66 на улице Свердлова.

Столкнулись «Лада-Приора» под управлением 23-летнего водителя и «Лада-Гранта» с 46-летним мужчиной за рулем.

От удара «Приора» вылетела с дороги и опрокинулась. Снимки с последствиями ДТП опубликовали в Сети.

«Одна из машин пошла на обгон, выехав на встречку. Обгон оказался неудачным: произошло лобовое столкновение с другим автомобилем», - рассказал очевидец.

В ДТП пострадали оба водителя, а также получили травмы две пассажирки «Гранты» 67 и 46 лет. Медики госпитализировали их, сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

По факту случившегося проводят проверку.