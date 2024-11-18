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Происшествия

В полиции прокомментировали гибель мужчины на железной дороге

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В Пензенском ЛО МВД России на транспорте прокомментировали ЧП на железнодорожных путях в Пензе. Вечером в воскресенье, 17 ноября, поезд насмерть сбил мужчину.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в транспортной полиции, трагедия произошла на 708-м километре перегона Пенза-I - Арбеково, недалеко от путепровода на проспекте Победы.

Пассажирский поезд сбил мужчину 1955 года рождения. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

«В 19:30 поезд совершил экстренное торможение. На место приехали полиция и скорая помощь. После остановки поезд тронулся около 20:30», - описал произошедшее пассажир.

В причинах и обстоятельствах трагедии разбираются специалисты.

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Источник — видео Egor Ka
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