В полиции прокомментировали гибель мужчины на железной дороге

18.11.2024 | 09:36

В Пензенском ЛО МВД России на транспорте прокомментировали ЧП на железнодорожных путях в Пензе. Вечером в воскресенье, 17 ноября, поезд насмерть сбил мужчину.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в транспортной полиции, трагедия произошла на 708-м километре перегона Пенза-I - Арбеково, недалеко от путепровода на проспекте Победы.

Пассажирский поезд сбил мужчину 1955 года рождения. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

«В 19:30 поезд совершил экстренное торможение. На место приехали полиция и скорая помощь. После остановки поезд тронулся около 20:30», - описал произошедшее пассажир.

В причинах и обстоятельствах трагедии разбираются специалисты.