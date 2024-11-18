Соцсети: В Пензе поезд насмерть сбил мужчину

18.11.2024 | 07:53

Вечером в воскресенье, 17 ноября, в Пензе в районе остановочного пункта 709 км поезд сбил мужчину.

О ЧП в Сети рассказал пассажир поезда № 131 Орск - Москва.

«В 19:30 поезд совершил экстренное торможение. На место приехали полиция и скорая помощь. После остановки поезд тронулся около 20:30», - описал он.

На кадрах с места происшествия - тело человека, лежащее на путях. Пока официальной информации о случившемся нет.

16 октября в Кузнецке, на железнодорожном переезде у рынка, под поезд попал 14-летний подросток. Школьник погиб на месте.