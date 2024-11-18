Соцсети: В Пензе поезд насмерть сбил мужчину

Вечером в воскресенье, 17 ноября, в Пензе в районе остановочного пункта 709 км поезд сбил мужчину.
О ЧП в Сети рассказал пассажир поезда № 131 Орск - Москва.
«В 19:30 поезд совершил экстренное торможение. На место приехали полиция и скорая помощь. После остановки поезд тронулся около 20:30», - описал он.
На кадрах с места происшествия - тело человека, лежащее на путях. Пока официальной информации о случившемся нет.
16 октября в Кузнецке, на железнодорожном переезде у рынка, под поезд попал 14-летний подросток. Школьник погиб на месте.
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