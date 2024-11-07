Часть Арбекова осталась без горячей воды и отопления

07.11.2024 | 14:49

В десятках домов в Арбекове проблемы с горячей водой и отоплением. Параметры теплоносителя снизили в связи с проведением ремонтных работ на оборудовании теплосетей.

В чате Октябрьского района в Telegram выложена телефонограмма от «Т Плюс», где перечислены адреса, попавшие под отключение:

- пр. Строителей, 67, 69, 71, 73, 77, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 150, 152, 152а, 154, 156, 156а, 158, 160, 166, 166в, 168, 168а, 172, 174;

- ул. Лядова, 34, 36, 36а, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;

- ул. Ладожская, 110, 112, 112а, 112Б, 114, 123, 124, 126, 128, 129, 129а, 131, 133, 133а, 135, 137, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 146а, 148, 148а, 149, 150, 151, 154, 153, 156, 158, 162, 164, 168;

- ул. Генерала Глазунова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21;

- ул. 65-летия Победы, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 28к1, 29, 30, 31;

- ул. Бутузова, 3, Зк1, 7, 11, 13.

В целом ресурса нет в 110 жилых домах, 4 школах и 5 детсадах.

Планируемое время окончания ремонтных работ - 12:00 пятницы, 8 ноября.