Сетевое издание|18+|Четверг|7 ноя 2024|15:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
 

Происшествия

Часть Арбекова осталась без горячей воды и отопления

Печать
Telegram

В десятках домов в Арбекове проблемы с горячей водой и отоплением. Параметры теплоносителя снизили в связи с проведением ремонтных работ на оборудовании теплосетей.

В чате Октябрьского района в Telegram выложена телефонограмма от «Т Плюс», где перечислены адреса, попавшие под отключение:

- пр. Строителей, 67, 69, 71, 73, 77, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 150, 152, 152а, 154, 156, 156а, 158, 160, 166, 166в, 168, 168а, 172, 174;

- ул. Лядова, 34, 36, 36а, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;

- ул. Ладожская, 110, 112, 112а, 112Б, 114, 123, 124, 126, 128, 129, 129а, 131, 133, 133а, 135, 137, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 146а, 148, 148а, 149, 150, 151, 154, 153, 156, 158, 162, 164, 168;

- ул. Генерала Глазунова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21;

- ул. 65-летия Победы, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 28к1, 29, 30, 31;

- ул. Бутузова, 3, Зк1, 7, 11, 13.

В целом ресурса нет в 110 жилых домах, 4 школах и 5 детсадах.

Планируемое время окончания ремонтных работ - 12:00 пятницы, 8 ноября.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте