Тело погибшего альпиниста из Пензы эвакуировали со склона Дхаулагири

16.10.2024 | 12:27

В среду, 16 октября, тела альпинистов, погибших при восхождении на вершину Дхаулагири высотой 8 167 метров в Непале, эвакуировали с высоты около 7 000 м.

Вечером их доставят в Катманду, чтобы затем транспортировать в Россию, сообщается на странице спортивно-туристского клуба путешественников «Пенза» в соцсети «ВКонтакте».

Среди жертв «горы-людоеда» - известный пензенский турист, обладатель почетного звания «Снежный барс» Владимир Чистиков.

Вместе с Владимиром восхождение совершали еще 4 российских альпиниста. 6 октября группа перестала выходить на связь. 8-го стало известно, что альпинисты погибли. Спасательный вертолет обнаружил их тела на высоте 6 800 м.

Судя по местоположению тел, группа сорвалась с высоты 7 600-7 800 м, сообщает mountain.ru.