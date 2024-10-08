Известный пензенский альпинист погиб в горах в Непале

08.10.2024 | 13:53

Известный пензенский турист и альпинист, обладатель почетного звания «Снежный Барс» Владимир Чистиков погиб при восхождении на вершину Дхаулагири высотой 8 167 метров в Непале. Ее прозвали «горой-людоедом».

Информация об этом появилась на странице спортивно-туристского клуба путешественников «Пенза» соцсети «ВКонтакте» во вторник, 8 октября. Чистиков был его участником.

Вместе с Владимиром восхождение совершали еще 4 российских альпиниста. Оно началось 1 октября и должно было завершиться 5-го. Однако 6-го числа группа перестала выходить на связь.

8 октября стало известно, что альпинисты погибли. Спасательный вертолет обнаружил их тела на высоте 7 100 метров.

«Предварительная причина - срыв связки с высоты 7 600», - отмечается в посте.

Выжил только один участник группы, собиравшейся покорить Дхаулагири, - Валерий Шамало. Он вышел вместе со всеми, но в какой-то момент почувствовал себя плохо и вернулся. Мужчину уже забрал вертолет.

Теперь тела погибших требуется эвакуировать, для чего запущен сбор средств.