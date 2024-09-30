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Происшествия

В Городищенском районе огонь уничтожил 2 жилых дома

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В понедельник, 30 сентября, в поселке Трушнино Городищенского района случился серьезный пожар, оставивший людей без крыши над головой.

В Городищенском районе огонь уничтожил 2 жилых дома

Сгорели два жилых дома. Сначала огонь охватил одно из строений, затем пламя перекинулось на второе.

В Городищенском районе огонь уничтожил 2 жилых дома

Никто из людей не пострадал.

«Причина пожара устанавливается. Сотрудниками ОНД и ПР Городищенского и Никольского районов проводится проверка», - сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области.

За минувшие сутки в Пензенской области случилось 56 пожаров, 43 из них были связаны с горением сухой травы и мусора.

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Источник — фото и видео ОНД и ПР Городищенского и Никольского районов
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