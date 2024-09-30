В Городищенском районе огонь уничтожил 2 жилых дома

30.09.2024 | 19:47

В понедельник, 30 сентября, в поселке Трушнино Городищенского района случился серьезный пожар, оставивший людей без крыши над головой.

Сгорели два жилых дома. Сначала огонь охватил одно из строений, затем пламя перекинулось на второе.

Никто из людей не пострадал.

«Причина пожара устанавливается. Сотрудниками ОНД и ПР Городищенского и Никольского районов проводится проверка», - сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области.

За минувшие сутки в Пензенской области случилось 56 пожаров, 43 из них были связаны с горением сухой травы и мусора.