У Побочинских дач вспыхнула грузовая «Газель»

28.09.2024 | 17:16

В Пензе на трассе М-5 в субботу, 28 сентября, произошел пожар. На 621-м километре, недалеко от остановки «Побочинские дачи», загорелась грузовая «Газель».

О происшествии во «ВКонтакте» сообщили очевидцы. В объектив камеры попал автомобиль, кузов которого охвачен пламенем. Огонь перекинулся на обочину и сухую траву.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали, что в первой половине дня в регионе зафиксировали 22 пожара. Возгорания случились в Шемышейском, Пензенском, Белинском, Каменском, Бессоновском, Сердобском, Тамалинском, Лунинском, Мокшанском и Городищенском районах.

Пензенцы в соцсети «ВКонтакте» сообщили о ЧП в СНТ «Сурские зори», где огонь уничтожил несколько домов. Также загорелась трава у дома № 89 на проспекте Строителей в областном центре. По словам горожан, ее поджег мальчик. Пожарные нашли ребенка.

Ситуацию с возгораниями осложняет ветреная и сухая погода. Разведение огня категорически запрещено.