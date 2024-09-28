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Происшествия

У Побочинских дач вспыхнула грузовая «Газель»

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В Пензе на трассе М-5 в субботу, 28 сентября, произошел пожар. На 621-м километре, недалеко от остановки «Побочинские дачи», загорелась грузовая «Газель».

О происшествии во «ВКонтакте» сообщили очевидцы. В объектив камеры попал автомобиль, кузов которого охвачен пламенем. Огонь перекинулся на обочину и сухую траву.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали, что в первой половине дня в регионе зафиксировали 22 пожара. Возгорания случились в Шемышейском, Пензенском, Белинском, Каменском, Бессоновском, Сердобском, Тамалинском, Лунинском, Мокшанском и Городищенском районах.

Пензенцы в соцсети «ВКонтакте» сообщили о ЧП в СНТ «Сурские зори», где огонь уничтожил несколько домов. Также загорелась трава у дома № 89 на проспекте Строителей в областном центре. По словам горожан, ее поджег мальчик. Пожарные нашли ребенка.

У Побочинских дач вспыхнула грузовая «Газель»

Ситуацию с возгораниями осложняет ветреная и сухая погода. Разведение огня категорически запрещено.

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Источник — фото, видео группы «Пенза Новости»
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