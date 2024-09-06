В Пензе задержали пьяного водителя на Toyota RAV4

06.09.2024 | 19:32

В Пензе задержали 63-летнего водителя Toyota RAV4. Гражданин сел за руль в нетрезвом состоянии.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль на улице Пермской. Водитель выбежал из машины, перепрыгнул через забор и попытался скрыться. Однако инспекторы ДПС оказались быстрее и, догнав нарушителя, задержали его.

«Им оказался мужчина, который уже был лишен права управления транспортным средством», - сообщил начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Пензе Роман Аллакин.

На пензенца составили протокол за вождение без документов. Кроме того, заведено уголовное дело - за управление машиной в нетрезвом состоянии и будучи лишенным прав.

Транспортное средство поместили на спецстоянку.