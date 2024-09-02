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Происшествия

В Пензе пришлось перекрыть Большой Сурский мост

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Утром в понедельник, 2 сентября, в Пензе на время перекрыли движение по Большому Сурскому мосту. Удивленные автомобилисты попытались узнать в мессенджерах, что произошло и до каких пор переправа будет недоступна.

Как удалось выяснить сетевому изданию «ПензаИнформ», все дело было в чемодане, оказавшемся в пешеходной зоне и вызвавшем опасения у прохожих.

Обеспокоенные люди около 10:20 обратились в правоохранительные органы.

Спецслужбы выехали на место, оцепили территорию, закрыв движение по мосту, и осмотрели подозрительный предмет. Внутри оказались вещи. По всей видимости, чемодан выпал из машины незаметно для владельца.

На все мероприятия ушло примерно 40 минут, после чего оцепление было снято.

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Источник — фото канала «Просто Пенза»
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