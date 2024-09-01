Сетевое издание|18+|Воскресенье|1 сен 2024|14:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+26oC
+27oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

Опубликовано видео с места трагического пожара в Земетчине

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В поселке Земетчино организовали проверку по факту гибели двух человек при пожаре. Трагедия случилась ночью в воскресенье, 1 сентября.

Загорелся дом на улице Гоголя. После ликвидации пламени пожарные обнаружили тела хозяев: 80-летнего мужчины и его 78-летней супруги.

Предварительно установлено, что очаг возгорания находился в кухне, в месте, где стояла газовая плита.

«При осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Жители поселка обсуждают трагедию в местной группе соцсети «ВКонтакте». Они сообщают, что погибшая всю жизнь проработала в школе. Супругов хорошо знали и любили.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео СУ СКР по области
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте