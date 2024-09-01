Опубликовано видео с места трагического пожара в Земетчине

01.09.2024 | 11:31

В поселке Земетчино организовали проверку по факту гибели двух человек при пожаре. Трагедия случилась ночью в воскресенье, 1 сентября.

Загорелся дом на улице Гоголя. После ликвидации пламени пожарные обнаружили тела хозяев: 80-летнего мужчины и его 78-летней супруги.

Предварительно установлено, что очаг возгорания находился в кухне, в месте, где стояла газовая плита.

«При осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Жители поселка обсуждают трагедию в местной группе соцсети «ВКонтакте». Они сообщают, что погибшая всю жизнь проработала в школе. Супругов хорошо знали и любили.