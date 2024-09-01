В поселке Земетчино при пожаре погибли два человека

01.09.2024 | 08:10

В воскресенье, 1 сентября, в рабочем поселке Земетчино случился пожар, который унес жизни двух человек.

В 3:46 спасателям поступило сообщение о том, что на улице Гоголя загорелся дом. На ликвидацию пламени отправились 9 человек на 3 спецмашинах.

Огонь охватил одноквартирное, одноэтажное деревянное строение, обложенное кирпичом. Площадь пожара составила 100 кв. метров.

После ликвидации пламени обнаружены тела мужчины 1944 года рождения и женщины 1946 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Причины и обстоятельства ЧП сейчас выясняются.

22 августа смертельный пожар случился в Тамале. Загорелся деревянный дом на улице Комсомольской. Погибла 73-летняя женщина.