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Происшествия

В поселке Земетчино при пожаре погибли два человека

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В воскресенье, 1 сентября, в рабочем поселке Земетчино случился пожар, который унес жизни двух человек.

В 3:46 спасателям поступило сообщение о том, что на улице Гоголя загорелся дом. На ликвидацию пламени отправились 9 человек на 3 спецмашинах.

Огонь охватил одноквартирное, одноэтажное деревянное строение, обложенное кирпичом. Площадь пожара составила 100 кв. метров.

После ликвидации пламени обнаружены тела мужчины 1944 года рождения и женщины 1946 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Причины и обстоятельства ЧП сейчас выясняются.

22 августа смертельный пожар случился в Тамале. Загорелся деревянный дом на улице Комсомольской. Погибла 73-летняя женщина.

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Источник — фото ГУ МЧС России по области
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