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Происшествия

Жители соседнего региона пострадали при атаке БПЛА

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Ранним утром в понедельник, 26 августа, в соседней с Пензенской Саратовской области ПВО отбила атаку беспилотников. Обломки попали в жилые дома, пострадали люди.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин, в Саратове был частично поврежден ЖК.

«К сожалению, есть пострадавшие. В тяжелом состоянии госпитализирована женщина. Врачи борются за ее жизнь. Остальным оказана помощь на месте», - написал Бусаргин.

Жители соседнего региона пострадали при атаке БПЛА

Телеграм-канал Mash отметил, что при атаке травмы получили 4 человека. Повреждены машины, оставленные на парковке, на них упали обломки.

Кроме того, средства ПВО сбили БПЛА над Энгельсом. Роман Бусаргин уточнил, что обломки повредили многоэтажку. Пострадавших нет.

Жители соседнего региона пострадали при атаке БПЛА

«Также есть повреждения четырех частных домов в поселке Энгельсского района. Никто не пострадал», - добавил глава региона.

В Минобороны РФ рассказали, что всего над Саратовской областью за прошедшую ночь сбили 9 БПЛА.

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Источник — фото из телеграм-канала Романа Бусаргина
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