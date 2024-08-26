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Происшествия

Из ресторана в центре Пензы госпитализировали посетителя

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В ресторане, расположенном в центре Пензы, 44-летний клиент распустил руки. Он избил 33-летнего мужчину.

Это случилось вечером в воскресенье, 25 августа, около 22:00. Мужчины сидели за разными столиками, однако ухитрились поссориться. Один из оппонентов нецензурно осадил другого, и словесная баталия переросла в драку.

Старший из мужчин несколько раз ударил в голову младшего. Полученные травмы оказались серьезными, пострадавшего пришлось госпитализировать.

Очевидцы драки вызвали правоохранителей. Прибывшие на место росгвардейцы задержали агрессора.

«Правонарушитель был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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