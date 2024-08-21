В пензенскую школу пытался ворваться пьяный дебошир

21.08.2024 | 10:17

Ранним утром во вторник, 20 августа, в одно из учебных заведений Пензы попытался проникнуть посторонний.

Пьяный парень перелез через забор школы-интерната, расположенной на улице Мусоргского, и начал дергать ручки входных дверей. Охранник нажал тревожную кнопку, и на место немедленно прибыл экипаж вневедомственной охраны.

Увидев росгвардейцев, дебошир попытался убежать и вновь полез через забор, но его задержали.

«Находящегося в состоянии алкогольного опьянения 19-летнего жителя Городищенского района передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

В сентябре 2020 года росгвардейцы задержали мужчину, который перепрыгнул через забор детского сада на улице Лядова. Постороннего человека заметили сотрудники. Когда в детсад прибыли правоохранители, он попытался скрыться, но его быстро поймали. При себе у мужчины был обнаружен шприц с веществом, который передали на экспертизу.